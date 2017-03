Oulun lentoasemalle tulee uusi infopiste, josta saa tilattua taksin – autoa voi odottaa sisätiloissa

Eli kannustetaan taksien käyttöön, miten olisi viikonloppuisin ja iltaisin ja varsinkin kesä-aikaan (tietenkin ensi kesänä on se remppa joka lopettaa kentän käytön määrä-ajaksi) noiden onnikkalinjojen lisääminen, esim. miten olisi ihan city-bussi tyyppinen ratkaisu jolla viedään porukka johonkin isoon solmukohtaan. Oulun lentoasemalla on kohtuullinen onnikkaliikenne vain "virka-aikaan" joka on kyllä aika tyhmää koska lento-asemalla ei silloin sen enempää kulje koneita kuin iltaisin. Samalla voisi kehittää että saataisiin onnikka kulkemaan ihan siihen asti kun lennot loppuu ja sitten aamuisinkin olisi kiva onnistua pääsemään asemalle ensimmäisten vuorojen kohdalle. Näihin oikeasti voisi valjastaa näitä pienempiäkin busseja.