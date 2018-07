Oulun kuljetuspalvelut kilpailutettiin uuden taksilain myötä – palvelussa vähäisiä muutoksia

Oulun kaupunki on kilpailuttanut vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut uuden liikennepalvelulain myötä. Kilpailutuksen perusteella Oulun kaupunki on valinnut autoilijat, jotka ajavat kuljetuspalvelumatkoja Oulun kolmella alueella.

Kuljetuspalvelua käyttää noin 4000 oululaista. Palvelun myöntämiskriteerit eivät muutu, ja asiakkailla säilyvät samat palvelut kuin aikaisemminkin.

Kuljetuspalveluja järjestettäessä on huomioitu, että valitut autoilijat pystyvät hoitamaan palvelun laadukkaasti entiseen tapaan. Taksiautoilijoille on järjestetty koulutusta, jossa mukana on ollut vammaisia henkilöitä perehdyttämässä kuljettajia.

Kaikki kuljetuspalveluiden matkat tilataan matkapalvelukeskuksen numerosta 08 5584 4015. Suorasoitto-oikeudet poistuvat eli kuljetuspalvelua ei voi tilata suoraan taksiautoilijoilta. Jos asiakas ei saa yhteyttä matkapalvelukeskukseen 15 minuutissa, voi taksin tilata suoraan kilpailutuksessa valituilta takseilta. Matka korvataan jälkikäteen kuitteja vastaan.

Matkat pitää tilata, kuten aiemminkin, viimeistään tunti ennen tarvittavan kyydin tuloaikaa. Mikäli asiakkaalla on tiedossa seuraavan päivän matkan ajankohta, suositellaan, että matka tilataan jo edellisenä päivänä.

Jos asiakkaalle on tehty päätös vakiotaksioikeudesta eli niin sanottu tuttutaksioikeus, se säilyy. Tuttutakseina voivat jatkossa olla kuitenkin vain tässä kilpailutuksessa valitut sopimusautoilijat.

Kuljetuspalvelumatkoja ajavat autoilijat 1.7.2018 alkaen:

Alue 1: Kanta-Oulu ja Oulunsalo

Palvelutaksi Virpi Oy

Alue 2: Haukipudas

Palvelutaksi Virpi Oy

Rillas Oy



Alue 3: Yli-Ii, Kiiminki ja Ylikiiminki

Aatoksen taksipalvelu

Simo Erik Karjalainen

Taksi Jari Holmi

Taksiliikenne ja traktoriurakointi Pasi Tolonen

Taksipalvelu Junnonaho Oy

Tapsan kuljetuspalvelu