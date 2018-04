Oulun kirkoissa on vielä tilaa viime hetken kesähäille – Oulujoen kirkko hääparien suosikki

Syttyikö kesähääkuume viime tipassa? Ei hätää, Oulussa ehtii vielä hyvin järjestää kirkkohäät tulevana kesänä. Kaikkiin Oulun kirkkoihin on vapaita vihkimisaikoja jäljellä kesäkuukausille.

Oulun ylivoimaisesti suosituin vihkikirkko on Oulujoen puujugendkirkko. Tulevana kesänä sinne on tähän mennessä varattu 68 vihkimistä, kun toiseksi suosituimpaan Oulun tuomiokirkkoon on varattu 52 vihkimistä.

Oulujoen seurakunnan pappi Antti Leskelä uskoo, että Oulujoen kirkon vetovoima perustuu kirkon tunnelmalliseen ja perinteiseen tyyliin.

– Se on lähellä kaupunkia, mutta silti maalaismiljöössä, hän sanoo.

Vilkkaimpina vihkilauantaina pareja astelee alttarille tunnin välein. Samassa kirkossa saatetaan päivän aikana vihkiä jopa 6–7 paria.

Oulussa suosituimmat vihkikuukaudet ovat heinä- ja elokuu. Molempiin on varattu 70 vihkimistä. Toukokuuksi on varattu 20 vihkimistä, kesäkuuksi 35 ja syyskuuksi 32.

Suosituin yksittäinen päivä on lauantai 14. heinäkuuta, jolloin Oulun kirkoissa vihitään 23 paria. Jos suosittuun aikaan haluaa varata tarkan ajan ja vihkikirkon, kannattaa liikkeellä olla noin puolitoista vuotta aikaisemmin.

Häitä vietetään edelleen lauantaisin. Varauksia oli koko touko-syyskuun väliselle ajalle on yhteensä 223, joista vain kolme on perjantaina ja muut lauantaisin.

Juhannushäiden suosio ei näyttäisi olevan kasvussa. Oulun kirkkoihin on varattu vain yksi vihkiminen juhannusaattona ja yksi juhannuspäivänä.

Juhannuksena vihille mielivät voivat osallistua pop up -häihin Turkansaaren museokirkossa. Siellä vihille pääsee ilman ennakkoilmoittautumista. Mukaan tarvitaan vain tuleva puoliso ja esteettömyystodistukset kotiseurakunnasta. Vastaavanlainen pop up -vihkihetki on Tuomiokirkossa 14. syyskuuta.

Moni toivoo lyhyttä toimitusta

Kirkkohäiden sijaan papin voi pyytää vihkimään myös vaikkapa kesämökille, merenrannalle tai kotiin. Antti Leskelän mukaan pareja käydään vihkimässä usein kotona vauvan ristiäisjuhlan yhteydessä. Hän kertoo vihkineensä pareja myös Oulujoen rannalla ja maatilalla.

Muutoin parien toiveet vihkimisen suhteet eivät ole erityisemmin muuttuneet. Tyypillistä on, että vihkihetkeen halutaan osallistaa myös läheisiä ihmisiä. Esimerkiksi kaaso, bestman tai muu vihkiparin läheinen voi lukea Raamattua, soittaa tai laulaa.

– Olen ollut 15-vuotta pappina, ja sinä aikana tietty pönäkkyys hävinnyt. Toimitus pyörii hyvin pitkälle vihkiparin ehdoilla, Leskelä sanoo.

Vihkimisestä toivotaan lämmintunnelmaista, mutta ei turhaan pitkitettyä.

– Tosi moni toivoo, että toimitus olisi lyhyt. Monesti kannustan kuitenkin esimerkiksi sormuslupauksiin, koska kyseessä on niin ainutlaatuinen hetki, Leskelä sanoo.