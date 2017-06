Oulun kirjastotoimen Maija Saraste palkittiin Hilkka M. Kauppi -palkinnolla

Hilkka M. Kauppi -palkinto myönnetään Oulun kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Sarasteelle tunnustuksena kansainvälisestä, valtakunnallisesta ja paikallisesta kirjastojen kehittämistyöstä.



Palkinto luovutettiin keskiviikkona valtakunnallisilla Kirjastopäivillä Jyväskylässä.



Saraste on ollut mukana kirjastopalvelujen kehittämisessä 1980-luvun alusta alkaen. Hän on valtakunnallisen ja paikallisen kirjastojärjestelmien, verkkopalvelujen sekä automaatiokehitystyön arvostettu tekijä. Hänen roolinsa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän Kohan käyttöönoton kehittämisessä on ollut merkittävä, palkintoperusteluissa sanotaan.

Maija Saraste on lisäksi yli 30 vuoden kunnallisen kirjastoalan työssään ansioitunut kirjastopalvelujen arviointityöhön, osaamisen jakamiseen, maakunnallisen ja seudullisen yhteistyön kehittämiseen, kirjallisuustapahtumien ja maakuntakirjastotyön kehittämiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön.