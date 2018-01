Oulun keskustaan tulee Alkon lippulaivamyymälä

Loistava uutinen sillä täyden valikoiman Alkoa on Ouluun kaivannutkin.

Tuotteet on helppo hakea kun Kivisydämen hissi on aivan huippumyymälän vieressä ja auto lämpimässä parkissa. Kävelymatkaa on tosi vähän ja ostosmatkalla voi pistäytyä vaikka kaffella.