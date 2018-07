Oulun kaupunki haluaisi palauttaa Kuusisaaren virallisen uimarannan, mutta siihen tarvitaan hallinto-oikeuden ratkaisu

Oulun kaupunki on suunnitellut palauttavansa Kuusisaareen virallisen uimarannan. Se tarkoittaisi ruoppauksia, joiden seurauksena alueelta häviäisi rauhoitetun ja tiukasti suojellun lietetattaren esiintymiä.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus myönsi kesällä 2017 kaupungin suunnittelemia kunnostustöitä varten luvan poiketa luonnonsuojelulain määräyksistä, ja myöhemmin syksyllä kaupunki sai myös Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta luvan ruoppauksille.

Rannan kunnostus ei ole kuitenkaan edennyt. Syynä on Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle tekemä valitus ely-keskuksen myöntämästä poikkeusluvasta.

SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin sihteeri Merja Ylönen, miksi yhdistys valitti kaupungin saamasta poikkeusluvasta?

– Uimarannan ruoppaamiseen ei ole mielestämme pakottavaa syytä, sillä Oulussa on keskustan lähellä useita muita vaihtoehtoisia uimarantoja. Esimerkiksi Tuiran uimaranta on ihan lähellä, runsaan kilomerin päässä.

Kaupunki olisi Kuusisaaren rannan ruoppauksen kompensaationa valmis perustamaan yksityisen luonnonsuojelualueen Hietasaaren edustalle Loistokariin. Lietetattaria esiintyy myös siellä. Eikö tämä riitä hyvitykseksi?

– Suojelualueen perustaminen Loistokariin on tietysti hyvä asia, mutta nyt nämä kaksi asiaa on vähän väkinäisesti liitetty toisiinsa. Lisäksi lietetatar on rauhoitettu ja suojeltu Suomessa kaikkialla, vaikka varsinaista suojelualuetta ei perustettaisikaan.

Missä vaiheessa poikkeusluvasta tehdyn valituksen käsittely on Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa, määräaikainen hallinto-oikeustuomari Renne Pulkkinen?

– Asia on tullut vireille melko tarkalleen vuosi sitten, ja siinä on suoritettu kuulemiskierros. Asian esittelijä on parhaillaan vuosilomalla, joten ratkaisu menee jo tästä syystä ainakin syksyyn.

Tapahtuma-aluepäällikkö Jari Leviäkangas kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista, miksi ja millä aikataululla Kuusisaareen halutaan saada virallinen uimaranta?

– Tällainen toive meillä on pitkällä tähtäimellä. Ranta on aivan älyttömän hienolla paikalla, joten se sopisi siksikin viralliseksi uimarannaksi.