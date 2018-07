Oulun kaupunginkirjasto avasi kesäpihan heinäkuuksi

Oulun kaupunginkirjaston kesäpiha on jälleen avoinna heinäkuussa. Kesäpiha on auki arkisin kello 12–17 kirjaston kaupungin puoleisella nurmialueella. Huonolla säällä kesäpiha on suljettu.

Kesäpihalla voi lukea sanoma- ja aikakauslehtiä. Lisäksi oman laitteensa voi yhdistää kirjaston langattomaan verkkoon, jonka kautta voi lukea kotimaisia ja ulkomaisia lehtiä. Kesäpihalla työskentelevät kirjaston työntekijät ovat paikalla opastamassa e-lehtien ja e-kirjojen lukemisessa.



Perjantaisin kirjaston kesäpiha tarjoaa uutiskatsauksen, jonka aiheena on Oulu 100 vuotta sitten. Lisäksi Oulun kaupungin kesämuusikot vierailevat pihalla heinäkuun aikana.

Kesäpiha toivottaa myös lemmikit tervetulleeksi. Pihalla on tarjolla vettä nelijalkaisia vieraita varten.