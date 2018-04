Oulun kaupungin yrittäjäpalkinnon jaettiin neljälle – vuoden 2017 vientiyritys on Specim

Oulun kaupunki on myönsi neljä yrityspalkintoa vuodelle 2017. Oulun kaupungin yrittäjäpalkinnot luovutetaan vuosittain Business Oulu -liikelaitoksen johtokunnan päättämällä tavalla.



Esityksiä ehdokkaista ovat voineet tehdä yksityiset henkilöt, yhteisöt ja yritykset.

Vuoden 2017 oululainen vientiyritys on Specim Oy, joka on maailman johtava hyperspektrikuvantamisen asiantuntija. 20 vuoden olemassaolonsa aikana Specimin liikevaihdosta keskimäärin 95 prosenttia on koostunut viennistä.

Hyperspektrikuvausta voidaan käyttää muun muassa taideväärennöksien tunnistamiseen, elintarvikkeiden laadun tarkkailuun, kierrätykseen ja lajitteluun sekä rikospaikkatutkintaan.

Viime vuonna Specimin liikevaihto kasvoi 47 prosenttia ja kasvun odotetaan jatkuvan vahvana.

VRJ Group Oy palkittiin

Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinto annettiin VRJ Group Oy:lle, joka on noin 400 henkeä työllistävä ja sadan miljoonan euron liikevaihtoa tekevä rakennusalan yritys.

Toimintaa VRJ Groupilla on Oulun lisäksi pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa sekä projektirakentamista koko Suomessa.

VRJ Groupin aluksi oli kaksi oululaisveljestä, puutarhajyrsin, kottikärryt ja suuret työhalut. Yrityksen alkutaipaleella Olavi ja Pekka Järvenpää tekivät töitä hartiapankilla ja pienellä kalustolla.

Veljekset Järvenpään perustettiin 1980-luvun taitteessa, yrityksen nimi muutettiin Viherrengas Järvenpää Oy:ksi 1990-luvun puolivälissä, ja myöhemmin otettiin käyttöön nykyisin tunnettu lyhenne VRJ.

Vuoden 2017 oululaiseksi startup-yritykseksi valittiin betonin ja haitta-aineiden analysointiin erikoistunut laboratorio Labroc Oy. Perustajina toimivat neljä työtoveria, geologit Vesa Kontio, Jussi Myllykangas, Tomi Tolppi ja laborantti Ari Räty.

Labrociin ei ole tietoisesti nimetty toimitusjohtajaa, vaan neljä yrityksen perustajaa hoitavat työnsä ohella eri vastuualueita. Ajatuksena oli asioiden yhdessä tekeminen. Sama idea on säilynyt yrityksen kasvettua 30 henkilöä työllistäväksi firmaksi, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli 5,4 miljoonaa euroa. Labroc Oy toimii Oulun lisäksi Espoossa ja Tampereella.



MediaTekin Oulun toimisto sai tunnustuksen

Oulun kaupunki on myönsi myös vaihtuvan teeman palkinnon, vuoden etabloituja on MediaTek Wireless Finland Oy. MediaTekin Oulun toimisto on suurin Aasian ulkopuolella olevista yhtiön tuotekehitysyksiköistä. Se työllistää nyt noin 130 omaa työntekijää ja on lisäksi verkostoitunut paikallisesti.

MediaTekin Oulun yksikössä tehdään modeemien piirisarja- ja ohjelmistosuunnittelua neljännen sukupolven matkapuhelinverkkoihin kytkeytyviä laitteita varten.

Yrityksen Oulun yksikkö on mukana 5G-testiverkkohankkeessa ja Oulun yliopiston tutkimushankkeissa sekä rahoittajana että ohjausryhmätyössä. Toinen yrityksen toimintaa kasvattava toimiala on IoT eli esineiden internet.