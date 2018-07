Oulun kaupungin taimistolla kasvatetaan trendien mukaan 26 000 puuta – nyt muodissa ovat pilarimaiset puut

Kesä on taimistolla puiden huoltotöiden aikaa. Taimistopuutarhuri Jukka Raution suosikkipuu on purppuraomenapuu, mutta tällä hetkellä hän on erityisen ylpeä taimiston lehmuksista. –¿Ne ovat hyvännäköisiä, tuuheita ja hyvin juurihoidettuja. KUVA: Matti Räty