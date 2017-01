Oulun kaupungin nuorisoavustusten haku on käynnistynyt

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen nuorisoavustusten haku vuodelle 2017 on alkanut.

Nuorisoavustuksia voi hakea paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan tukemiseen.



Vuosiavustus myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen. Vuosiavustuksen hakuaika päättyy 31. tammikuuta.

Projektiavustus on haettavissa läpi vuoden. Sitä myönnetään tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun ja muihin nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.

Projektiavustusta myönnetään nuorisotoimintaan pääsääntöisesti sellaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille, jotka eivät saa vuosiavustusta.

Lisäksi nuorten NERO -toimintaraha on haettavissa läpi vuoden. Se on tarkoitettu Oulun nuorten projektien, tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttamiseen. Tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa, joka muuten voisi jäädä syntymättä.



Lisätietoa nuorisoavustuksista ja hakulomakkeet löytyvät Oulun kaupungin verkkosivuilta.