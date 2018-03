Oulun kauppahalli menee kymmeneksi kuukaudeksi remonttiin ensi syksynä, hallin yrittäjät toivovat väistötiloja korjauksen ajaksi

'' Kauppahalli on ollut kautta aikain merkittävä paikallisen ruokakulttuurin ja yrittäjien toimipiste. '' - Niin on ollut ja on edelleen.

Nyt vain Oulun väkiluvun noustua sen rakentamisesta tähänpäivään mennessä reilusti yli kymmenkertaiseksi niin kyllä kappahallin/-hallien tilatkin olisi syytä saada ainakin 3 - 4 kertaisiksi elävöittämään kaupunkia ja mahdollistamaan lisää pienyrittäjyyttä kuntalaisten (kesä-) olohuoneeseen - torille.