Oulun kadut tulvillaan loskaa ja rapakoita – "Koko kalusto ja kaikki miehet ovat liikkeellä"

Reikiä on vähän joka paikassa nyt. Miljoonamontussa on lammikon alla isot reiät tiessä. Samoin on Rautatienkadulla eteläisen alikulun jälkeen sellainen monttu että pakki kannattaa laittaa päälle jollei satu olemaan katumaasturi alla... Kyllähän se vesi valuu ja parahiten se valuu tielle paikoista jossa lumivallin pohja on tientasolla tai jopa korkeammalla kuin ajorata. Viemärithän ei vedä edes kesällä rankkasateiden aikaan niin kuvitteliko joku että ne vetää kun lumet sulaa?