Oulun kaduilla ja teillä liukastellaan nyt – nilkkoja hoidettu yhteispäivystyksessä

Olisiko hyvä alkaa käyttämään tiesuolaa, ettei liukastumisia tulisi niin paljon. On jopa olemassa sellainenkin tiesuola, joka on ympäristöystävällistä. Ja ihan pohjoismaalainen tuote (Norja). Eli Kebcon valmistama on. Tätä voisi kaupat- taloyhtiöt ym. muutkin käyttää, kun ei tuhoa esim. lattioita eikä lle myrkyllistäkään.