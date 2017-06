Oulun juhannusviikonlopun menovinkit – Hempeilyä, kokon polttoa ja perinteiset lavatanssit

Kaipaatko ohjelmaa juhannusviikonlopuksi? Listasimme Oulun ja lähialueen kiinnostavia tapahtumia:

Hempeilyä Hupisaarilla

Kävely

Ruusuja ja romantiikkaa Hupisaarilla torstaina 22.6. kello 15–17.



Kaunista kukkaloistoa tarjoavilla Hupisaarilla käydään kummastelemassa lohiportaita, pirunkiveä ja vesisuihkuja. Historiallisessa miljöössä nähdään myös muun muassa pihasyreenejä, punakoisoja ja karviaisia. Kahden tunnin pituinen kävelykierros on BusinessOulun, Oulun seudun oppaat ry:n ja Go Arcticin yhdessä järjestämä. Kävelykierros on kaikille avoin ja ilmainen. Kirkkokatu 2 a, Oulu.



Urbaani juhannus keskustassa

Tanssit

Setan juhannustanssit Vanhalla Paloasemalla perjantaina 23.6. kello 19–04.



Vanhalla Paloasemalla vietetään perinteikkään urbaania juhannusjuhlaa, jossa ei tarvitse välittää punkeista tai sään oikkuiluista. Saatavana on grilliruokaa, kuplivia juomia ja Henrie-duon elävää musiikkia. Sekasauna on lämpimänä kello 19–22. Mukaan kannattaa ottaa oma pyyhe, mutta niitä voi myös vuokrata paikan päältä parilla eurolla. Täysi-ikäisille tarkoitetun illan pääsyliput maksavat ilman narikkaa 8 euroa ja Setan jäsenille 5 euroa. Kauppurienkatu 24 a, Oulu.





Perinteistä polttamista

Ulkoilmatapahtuma

Juhannuskokko Toppilansaaressa perjantaina 23.6. kello 20–22.



Pitkänmöljäntien päässä olevalla aallonmurtajalla sytytetään perjantaina perinteinen juhannuskokko kaupunkilaisten iloksi. Tarjolla on myös musiikkia, makkaraa ja lapsille pillimehua. Mukaan suositellaan ottamaan alkusammutuskalustoa, kuten esimerkiksi ämpäreitä. Osana Oulun Päivien ohjelmaa järjestettävä tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Pitkänmöljäntie, Oulu.



Tuhti tarjonta Toppilassa

Minifestari

Vaarallinen juhannus ravintola Ykän Pubissa lauantaina 24.6. kello 18–03.



Toppilassa sijaitsevan tanssiravintola Ykän Pubin pihalla ja sisätiloissa vietetään juhannusta rock-, roots-, blues- ja folkmusiikin soidessa. Lavoille nousevat Kadonnut Manner, Vaimo & Lapset, Rockmans, Melodi Pops, Janne Westerlund, Autiomaa ja 2–7 Miehen Trio. Täysi-ikäisille tarkoitetun minifestarin pääsyliput maksavat portilta 15 euroa ja ennakkoon 10 euroa. Merimiehentie 1, Oulu.



Perinteiseen makuun

Tanssit

Juhannustanssit Nuijamiesten lavalla Ylikiimingissä lauantaina 24.6. kello 21–02.



Maineikkaalla Nuijamiesten lavalla on tarjolla astetta perinteisempää juhannuksen viettoa. Perinteisissä lavatansseissa esiintymislavalla nousevat Jarkko Honkanen & Taiga sekä Hannu Hautaniemen orkesteri. Tansseissa on sekahaku lukuun ottamatta kello 23–00, jolloin on naisten haku. Lisäksi karaokea ja discoa. Paikalle järjestetään myös maksullinen bussikuljetus Oulusta. Tanssien pääsyliput maksavat 16 euroa ja alle 18-vuotiailta 10 euroa. Hetekyläntie 16, Ylikiiminki.



Paluu arkeen klubilla

Klubi

Monday Mayhem ravintola 45 Specialissa maanantaina 26.6. kello 23 alkaen.



Juhannuksen jälkimainingeissa järjestetään perinteikäs maanantaiklubi, jossa kuullaan vaihtuvien tiskijukkien soittamaa musiikkia. Tällä kertaa levylautasten taakse sijoittuvat Dj B-Funk ja Stepa (DJ). 19 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille tarkoitettu klubi on pääsymaksuton, mutta ovella peritään 2,5 euron palvelumaksu. Saaristonkatu 12, Oulu.