Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan yrityksillä on nyt myötätuuli selän takana - "Yrityksissä on halua palkata"

Suomen talous purjehtii nyt tuntuvassa myötätuulessa, ja kasvulukemia on korjattu ylöspäin useampaan kertaan.

Mutta onko myönteinen vire yhtä voimakas myös Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan yrityksissä?

Kysyimme tämän hetken tilannetta ja tulevia näkymiä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtajalta Marjo Kolehmaiselta.

Toimitusjohtaja Marjo Kolehmaisen mukaan Pohjois-Suomen talousnäkymät ovat nyt positiiviset. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Vastaus kysymykseen kokonaiskuvasta tulee napakasti: nousuvire näkyy ihan selvästi Oulun seudulla sekä tilastollisissa kuvaajissa että keskusteluissa yrittäjien kanssa kentällä.

– Näkymä tulevaan on nyt paljon positiivisempi ja tilauskirjoissa riittää merkintöjä, Kolehmainen kuvailee.

Eräs indikaattori on vireille tulleiden konkurssien määrä. Se on koko maassa ollut laskussa, ja Pohjois-Pohjanmaalla kehitys on sama.

- Sekin kertoo siitä, että paremmalta näyttää, Kolehmainen sanoo.



Millä toimialoilla sitten menee Oulun seudulla nyt lujaa?

– Jokainen kaupunkilainen voi nähdä rakennusbuumin, joka seudulla on käynnissä. Oulun seudun asuntorakentaminen on kovassa nosteessa ja koko toimiala erittäin hyvässä vauhdissa. Se poikii puolestaan töitä esimerkiksi kuljetusalan yrityksiin.

Teollisuuden puolella on myös näkynyt paranemista - ja Marjo Kolehmaisen mukaan voidaan olettaa, että tämä kehitys vetää mukanaan esimerkiksi kaupan alaa.



– Mitään kovasti kipuilevaa toimialaa en nyt näe. Eri tahdissa tietysti eri aloilla mennään, mutta kokonaisuus on ilman muuta positiivinen.

Alla oleva interaktiivinen graafi näyttä konkurssien määrän kehitystä Oulussa. Viemällä osoittimen palkin päälle, graafi näyttää konkurssien lukumäärän. Juttu jatkuu graafin jälkeen.

Palkkaushalua löytyy

Onko nousuvire sitten konkretisoitunut uuden väen palkkauksena?

– Uusien ihmisten palkkaushan tulee aina pienellä viiveellä. Oulussakin avoimien työpaikkojen määrä on selvästi lisääntynyt. Yrityksissä myös on halua palkata.

Tämä on tuonut näkyviin myös kipukohtia: joillakin aloilla kärsitään niin sanotusta kohtaanto-ongelmasta, eli sitä työvoimaa ja ammattiosaamista jota yritykset tarvitsevat ei olekaan saatavilla tarpeeksi tai ei lainkaan.

– Erityisesti ICT- ja ravintola-alalla sekä metalliteollisuuden puolella näkyy tätä pulmaa, Kolehmainen kertoo.

Yksi talouden viremittari on uusien yritysten perustaminen, eikä tilannen näytä senkään suhteen huonolta.

– Oulun seudulla yritysten määrässä vallitsee nettokasvu, eli aloittavien määrä ylittää lopettavien määrän. Tämä ei ole tyypillistä, kun verrataan koko valtakunnan tilanteeseen.

Perustettavissa firmoissa totuttuun tapaan palvelualat ovat suurin ryhmä.

– Painotan tässä sitäkin, että kokonaisuudessa pelkästään syntyvien yritysten määrää ei kannata tuijottaa, vaan myös laatua ja potentiaalia.



Ympäröivien maakuntien ja Oulun yrityskenttien välillä on Kolehmaisen mukaan sellainen piirre, että Oulun seudulla on enemmän voimakasta kasvua tavoittelevia yrityksiä kuin muualla maakunnassa.

Huomio myös yrittäjän jaksamiseen

Kun bisnes vetää, vauhti nousee ja kasvun mahdollisuuksia on, on erittäin tärkeää huolehtia myös yrittäjien jaksamisesta, Kolehmainen huomauttaa.

– Oulussa kyllä tehdään paljon töitä jaksamisen eteen. Mutta koko tulokulmaakin tähän pitäisi miettiä: mietitäänkö että onko rahoitus kunnossa, vai mietitäänkö kokonaisuutta, miten yritykset ja yrittäjät jaksavat kasvaa? Miten kaikki byrokratia, verotus, kilpailutilanne ja muut tämäntyyppiset asiat näyttäytyvät yrittäjän arjessa.

Kolehmaisen mukaan tämä on erittäin keskeinen tekijä: jos yrittäjän jaksaminen loppuu, hyytyvät myös kasvusuunnitelmat ja työllistäminen.