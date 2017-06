Oulun ja Helsingin väliset junamatkat kovassa kasvussa toukokuussa

Oulun ja Helsingin välisten junamatkojen määrä kasvoi toukokuussa 74 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kertoo VR.

Helsingin ja Rovaniemen välillä kasvua oli 25 prosenttia.

Junamatkailu on jatkanut kasvuaan koko maassa. Kaikkiaan toukokuussa tehtiin yli miljoona junamatkaa, mikä on 9 prosenttia viime vuotta enemmän.

Junamatkojen suosiota on lisännyt isoimpien rataremonttien valmistuminen, mikä on nopeuttanut matkantekoa. Myös Oulun lentokentän remontti on satanut osaltaan VR:n laariin. VR on myös tuonut myyntiin edullisempia säästölippuja.

Tänä vuonna raiteilla otetaan käyttöön 17 uutta ohjausvaunua, jotka tuovat lisäpaikkoja kaukoliikenteeseen.

– Kohdistamme uusien ohjausvaunujen tuomia lisäpaikkoja kysytyimmille kaukoliikenteen vuoroille, esimerkiksi Oulun-juniin. Odotamme kysynnän edelleen kasvavan nopean matka-ajan ja kesällä kiinni olevan Oulun lentoaseman takia, sanoo matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.

Osa vaunuista otettiin käyttöön toukokuun lopussa ja loput elokuun loppuun mennessä.