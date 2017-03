Oulun Hyvän mielen talon toiminta ja varainkäyttö tarkastetaan – taustalla ilmianto

Oulussa toimivaan Hyvän mielen taloon tehdään viranomaistarkastus.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on päättänyt tarkastaa yhdistyksen toiminnan ja varojen käytön.

Tarkastus tehdään yksityishenkilön tekemän ilmiannon vuoksi.

Siinä muun muassa väitetään, että Hyvän mielen talo olisi antanut STEA:lle vääriä tietoja avustushakemuksissaan.

– Ilmiannossa esitettiin niin vakavia väitteitä, että niiden paikkansapitävyys täytyy tarkistaa. Menemme katsomaan, toimiiko yhdistys avustuspäätöstensä mukaisesti, STEA arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas Koskela kuvailee.

Hyvän mielen talo on saanut STEA:lta erilaisia avustuksia yhteensä yli 15 miljoonan euron edestä vuodesta 2000 lähtien.

Hyvän mielen talon toiminnanjohtaja Solja Peltovuori sanoo, ettei hän ole tietoinen avustusten väärinkäytösepäilyistä.

Hänen mukaansa hän pyysi itse STEA:n avustusvalmistelijaa ja muuta henkilöstöä käymään heidän uusissa tiloissaan.

– Olemme itse toivoneet, että meille tultaisiin ja käytäisiin läpi toimintaamme, jotta voisimme neuvotella siitä, onko avustustasomme riittävä vai voisimmeko mahdollisesti saada lisää resursseja.

Peltovuoren mukaan he ovat käyttäneet saamansa avustukset asianmukaisesti.

– Olemme noudattaneet omia sääntöjämme ja hakemuksiamme. Ne toiminnot, joihin on haettu rahaa, on toteutettu eli rahoitus on käytetty siten kuin on sovittu.

Hyvän mielen talon kotisivujen mukaan se edistää mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia.

STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkauksen pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.