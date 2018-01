Kiviniemen meripelastusyhdistyksen mukaan tammikuun alun jäätilanne Oulun edustalla on tavanomaista heikompi. Hiihtäjille ja merikelkkailijoille on turvallisiakin reittejä, mutta varovaisuutta täytyy noudattaa.

– Meidän mittaustulosten mukaan jään paksuus on ollut 20-40 senttimetriä. Tyypillisesti tähän aikaan meidän alueella jään paksuus on 40 senttiä kauttaaltaan, mutta nyt merenselällä on todella paljon vaihtelua, meripelastusyhdistyksen puheenjohtaja Timo Lämsä sanoo.

Lämsän mukaan meripelastusyhdistys on päässyt nyt helpolla siitäkin huolimatta, että tammikuun alku oli jäätilanteen puolesta "karmea".

– Yleensä on käyty nostamassa jään läpi painuneita autoja kuiville näihin aikoihin, viime vuonnakin tammikuun loppuun mennessä oli kolme autoa mennyt jään läpi. Nyt on siltä säästytty, Lämsä sanoo.

Lämsä uskoo, että ihmiset ovat löytäneet Kiviniemen meripelastusyhdistyksen Facebook-sivut, jossa yhdistys jakaa aktiivisesti tietoa, havaintoja ja varoituksia.

– Jäihin uopnneiden autojen ja kelkkojen määrä on ollut laskussa parin vuoden ajan, mikä on toivottavasti osaltaan tiedottamisemmekin ansiota. Tänä vuonna tavoitteenamme on, että jään läpi ei menisi yhtään kalustoa, Lämsä sanoo.

Lämsän mukaan ihmisten ilmoittamien havaintojen ja yhdistyksen omien mittausten ja havaintojen perusteella jäätilanteesta on käsitys Raahesta Kuivaniemeen saakka.

– Merellä on hienoja paikkoja ja pyrimme neuvomaan, miten niissä voi käydä turvallisesti. Samaan hengenvetoon täytyy kuitenkin sanoa, että mittauksemme eivät ole virallisia. Jokainen joutuu tekemään omat johtopäätöksensä ja vastaamaan omasta turvallisesta liikkumisestaan.

Meripelastusyhdistys on hälytysvalmiudessa 24/7

Meripelastusyhdistyksellä on tyypillisesti 30-40 partiotehtävää vuosittain eli tehtäviä, jotka partio kohtaa itse. Viranomaistehtäviä voi olla kymmenkunta.

– Olemme tällä hetkellä Suomen ainoa vapaaehtoisen meripelastusseuran jäsenyhdistys, joka toimii ympäri vuoden, Lämsä sanoo.

Kiviniemen meripelastusyhdistys on ympärivuorokautisessa päivystysvalmiudessa. Yhdistys on puolen tunnin kotilähtövalmiudessa. Liikkeelle lähtee heti kaksi yksikköä neljän ihmisen vahvuudella. Lisäksi jäsenten viiden oman kelkan avulla saadaan nopeasti liikkeelle seitsemänkin kelkan vahvuus etsintä- ja pelastustöihin.

– Saimme Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta syksyllä kaksi lämmitettävää rekeä eli nyt saamme kuljetettua kaksi paaripotilasta lämpimässä tarpeen vaatiessa, Lämsä sanoo.

Lämsän mukaan meripelastusyhdistyksen ytimessä on pelastustoiminta, mutta yhdistys haluaa myös olla mukana matkailun edistämisessä, mihin aktiivinen Facebook-toimintakin liittyy.

– Tietysti se, että apua on nopeasti saatavilla, helpottaa turismia. Lisäksi kerromme ulkoilumahdollisuuksista ja esimerkiksi saarissa olevista makkaranpaistopaikoista, joista eivät kaikki oululaisetkaan välttämättä tiedä, Lämsä sanoo.