Oulun busseissa testataan uusia näyttöjä – tietoa saa lähestyvien pysäkkien lisäksi myös uutisista ja junien aikatauluista

Sattumalta huomasin että tämä kyseinen 8-bussi jossa on tämä näyttö (hyvin toimii) ei sitten näy netissä kartalla oulunliikenne.fi -sivustolla.

Vissiin bussissa oleva gps-anturi on sidottu tämän näytön käyttöön mutta sitten pysäkillä odotellessa ei enää näekään puhelimella että missäs se bussi on tulossa!