Oulun ammattikorkeakoulu aloittaa varainhankintakampanjan

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) aloittaa valtion vastinrahaan perustuvan varainhankintakampanjan. Poliisihallituksen arpajaishallinto on myöntänyt Oamkille keräysluvan.

Varainhankintakampanjan teema on ”Hyvinvointia pohjoiseen Suomeen”. Kampanjan tarkoituksena on parantaa pohjoisen ihmisten mahdollisuuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla.

– Jokainen lahjoitettu euro on meille tärkeä. Kampanjan lahjoituksilla tuemme uuden tiedon ja taidon kehittymistä pohjoiseen Suomeen, kertoo varainhankinnan yhteyspäällikkö Ville Kärkkäinen.

Valtio on varannut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 24 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitus kohdennetaan ammattikorkeakoulujen kesken suhteessa niiden keräämään yksityiseen pääomaan. Yksittäisen ammattikorkeakoulun saama valtion vastinrahoitus on maksimissaan 4 miljoonaa euroa. Vastinrahakeräysaika on tämän vuoden loppuun.

Rahalahjoitukset ovat vastikkeettomia. Kuitenkin vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan kohdentaa tietylle koulutusalalle lahjoittajan niin halutessa.