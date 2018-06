Oulun ammattikorkeakoulu alkaa kouluttamaan painettavan elektroniikan osaajia ensimmäisenä Suomessa

Oulun ammattikorkeakoulussa aletaan kouluttamaan painettavan elektroniikan maistereita ensimmäisenä Suomessa. Yhteensä Oamkissa alkaa kolme uutta ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävää koulutusta. Uudet koulutusohjelmat alkavat tammikuussa 2019.

Painettavan elektroniikan erityisosaajista on pulaa ympäri maailman.

– Koulutukselle on varmasti tilausta ulkomaita myöten, siksi opetuskielenä on englanti, kertoo erikoistutkija Harri Määttä.

Painettavaa elektroniikkaa hyödyntävät useat toimialat, kuten rakennus-, hyvinvointi- ja terveysteknologia.

Kaksi muuta tutkinto-ohjelmaa ovat autoalan tutkinto-ohjelma sekä master's degree programme in water and environmental management. Autoalan koulutuksessa on mahdollista opiskella myös katsastajaksi.

Kaikki uudet koulutukset toteutetaan pääosin verkossa.

Hakuaika koulutuksiin on 5.–19.9.2018. Jokaiseen tutkinto-ohjelmaan otetaan 20 opiskelijaa.