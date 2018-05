Oulun ammatikorkeakoulussa alkaa valmentava koulutus maahanmuuttajille

Oulun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä valmentava koulutus maahanmuuttajille. Koulutuksen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien valmiuksia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin sekä edesauttaa työllistymismahdollisuuksia.



Ensimmäinen valmentava koulutus maahanmuuttajille järjestettiin viime syksynä. Koulutukseen osallistui parikymmentä maahanmuuttajaa muun muassa Kiinasta, Venäjältä, Irakista, Bulgariasta ja Brasiliasta.



– Maahanmuuttajat tarvitsevat kotouttamisjakson jälkeen pidemmälle menevää suomen kielen opetusta, jotta he voivat saada suomalaisen korkeakoulututkinnon. Viime vuonna koulutukseen osallistuneet opiskelijat olivat myös hyvin motivoituneita parantamaan kielitaitoaan, kertoo yliopettaja Katri Kosonen.



Syksyllä alkava koulutus sisältää suomen kieltä, opiskelutaitoja ja työelämätuntemusta, matematiikkaa sekä suunnitelman jatko-opintoihin. Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, ja se kestää 3. syyskuuta 2018–28. helmikuuta 2019.

Opiskelu koulutuksessa on kokopäiväistä ja maksutonta. Koulutus toteutetaan Oamkin Teuvo Pakkalan kadun kampuksella. Hakuaika koulutukseen on 1.6.–12.8. Kirjallinen koe on 16.8. ja seuravana päivänä pidetään vielä haastattelu.