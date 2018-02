Oululla ei ole huomautettavaa Pahkakosken tuulipuistosta keskellä Yli-Iin suuraluetta

Iin kunta on pyytänyt Oulun kaupungin lausuntoa Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksesta.



Iin kunnan Pahkakosken enklaavilla, keskellä Oulun Yli-Iin suuraluetta, sijaitsevalle alueelle suunnitellaan enintään 30 tuulivoimalaa.



Oulun kaupunki on jo aiemmin huomauttaa Kierikkikeskukselle ja sen ranta-alueille aiheutuvista maisemavaikutuksista.



Oulu toivoi tutkittavaksi, voidaanko maisemavaikutuksia lieventää poistamalla Kierikkikeskusta sijaitsevia lähimpiä voimaloita. Voimaloille on nyt etsitty uudet paikat kauempaa Iijoen varresta.



Niinpä yhdyskuntalautakunta totesi, ettei Oulun kaupungilla ei ole huomautettavaa Pahkakosken osayleiskaavaehdotuksesta.