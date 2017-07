Oululaisyrityksen alkotesti voitti Tuottava Idea -kilpailussa – tuote pohjautuu älypaperiteknologiaan

Oululaisen Goodwiller Oy:n Promilless-alkotesti on voittanut Tuottava Idea -kilpailun kansallisen yrityssarjan. Tuottava Idea on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä innovaatiokilpailu, jonka tavoitteena on nostaa esille uusia suomalaisia innovaatioita.

Goodwiller Oy:n kehittämä kertakäyttöinen Promilless -testi tuo uuden tavan ilmaista veressä oleva alkoholipitoisuus. Älypaperiteknologiaan pohjautuva innovaatio selvittää syljestä, onko henkilö ajokunnossa.

Tuotteen myynti Suomessa alkoi keväällä, ja tällä hetkellä sitä löytyy noin 300 myyntipisteestä ympäri Suomen. Goodwiller Oy:n suunnitelmana on aloittaa myös tuotteen kansainvälinen myynti tämän vuoden aikana.