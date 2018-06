Oululaisnuoren keppareista kehittyi liikeidea ja oma yritys – "On hyvä valttikortti olla nuori yrittäjä"

Yhä useampi nuori haluaa perustaa oman yrityksen.

Nuorille yrittäjille on tarjolla monenlaista tukea. Tärkeintä on oma innostus ja hyvä suunnitelma.

Kävivätpä ne nopeasti kaupaksi, ajatteli nykyisin 18-vuotias lukiolainen Mirva Murtomäki laitettuaan vanhat keppihevosensa kiertoon ja myyntiin seuraaville keppihevostelijoille viisi vuotta sitten.

Keppihevoset olivat lapsuuden rakas harrastus. Niitä oli useita erilaisia, ja niille tuunattiin itse varusteita. Se, että kepparit tekivät Murtomäestä nuoren yrittäjän, on osittain äidin ansiota.

Tämä kertoi tyttärelleen 4H-liiton 4H-yrityskurssista, jolle Murtomäki päätti osallistua.

Viime syksynä päivänvalon näki Loikka-niminen 4H-yritys. Se valmistaa keppihevosia ja niiden esteitä satunnaiseen tahtiin, koulun lomassa.

– Teen itse keppihevoset ja niiden varusteet sekä myös puiset esteet, joita sekä myyn että vuokraan esimerkiksi syntymäpäiväjuhliin.

"Parasta yrittäjyydessä on se, että saan itse suunnitella ja päättää, mitä teen.""Yrittäjänä saan itse säädellä haasteita, joihin tartun ja projekteja, joita lähden kehittämään." Veera Impiö

Kysyntä on olllut yllättävän hyvä ja asiakkaita on ollut Rovaniemeltä Helsinkiin. Tuottoa on tullut talven aikana mukava määrä.

Murtomäen mukaan yrittäjyydessä on parasta se, että saa itse päättää, mitä tekee. Yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyvät käytännön asiat olivat lopulta yksinkertaisia ja helppoja oppia.

4H-yrittäjyyden ideana on, että 13–28-vuotias nuori voi kokeilla yrittäjyyttä harrastuksena ja saada yrityksen pyörittämiseen neuvoja ja apuja. Yrityksestä voi tehdä itselleen kesätyön ja kartuttaa samalla työkokemusta. 4H-yrityksissä myynti on vuodessa 50–7 000 euroa.

Nuorten perustamat 4H-yritykset ovat tyypillisesti kädentaitotuotteisiin liittyviä. Kotileipureita on paljon, samoin kotitöitä, kuten siivousta ja nurmikon leikkausta, tekeviä.

4H-yrittäjien määrä on viime vuosina kasvanut. Tällä hetkellä heitä on 1 500. Viime vuonna 1 400 nuorta suoritti 4H-yrittäjyyskurssin. Heistä noin puolet perusti oman yrityksen.

Yhä useampi suomalainen nuori suhtautuu yrittäjyyteen suopeasti, sanoo Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai.

Vuonna 2003 yksi sadasta alle 25-vuotiaasta piti mahdollisena sitä, että perustaa oman yrityksen. Vuonna 2015 tätä piti mahdollisena jo joka viides alle 25-vuotias nuori.

Yrittäjyyden imu näkyy myös nuorten yrittäjien määrissä: kun vuonna 2011 Suomessa oli 53 000 15–35-vuotiasta yrittäjää, oli heitä viittä vuotta myöhemmin jo 57 000.

Uusyrityskeskuksen yrityksistä liki puolet on alle 35-vuotiaiden perustamia.

– Nuorten innostus yrittäjyyteen on selvästi nähtävissä. Uskon, että yksi merkittävä selittävä tekijä on se, että yrityskasvatus on entistä enemmän luontainen osa opetusta, Manai sanoo.

Nuorten kasvanut kiinnostus yrittäjyyteen on huomattu myös työ- ja elinkeinoministeriössä. Erityisasiantuntija Ahti Avikainen sanoo, että nuoret ovat entistä aktiivisempia itsensä työllistäjiä, esimerkiksi omien yritysten, kimppayritysten, toiminimien ja startupien kautta.

Myös palkkatyön ja yrittäjyyden välinen raja on yhä useammin häilyvä, ja toimia voidaan samanaikaisesti molemmissa rooleissa. Myös erilaiset kevytyrittäjyyden muodot yleistyvät. Moni esimerkiksi myy palveluitaan laskutusyrityksen kautta.

Nykyään yhä useamman nuoren liikeidea on sellainen, jolla halutaan ratkaista joku yhteisössä oleva epäkohta, sanoo Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

– Esimerkiksi kiertotalousajattelu on nuorilla paremmin hallussa kuin ehkä yleisesti luullaan, hän sanoo.

Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma tarjoaa 4H-liiton ohella nuorille matalan kynnyksen mahdollisuuden aloittaa oma yritys.

Tänä vuonna ohjelmassa on ollut mukana yli 4 600 peruskoulun 9. luokkalaista ja lukiossa tai ammattikoulussa opiskelevaa nuorta, jotka ovat perustaneet yhteensä 1 900 yritystä lukuvuoden ajaksi. Heistä noin joka kymmenes jatkaa suoraan yrittäjänä lukuvuoden päätyttyä.

Moni työllistää itsensä kesäksi kerryttäen samalla opintojaan.

Utriainen sanoo, että monelle nuorelle yrittäjyydessä on kyse myös mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämään tai ratkaista joku oman elämän ongelma.

Parhaita onnistumisia ovat olleet ne, kun on saanut hoitaa kaikki tarjoilut esimerkiksi sukujuhliin, sanoo Veera Impiö.

Juuri tästä oli kyse, kun nykyisin 18-vuotias lukion toisen luokan oppilas Veera Impiö pani kolme vuotta sitten pystyyn Verkun Herkku -nimisen, leivonnaisia valmistavan 4H-yrityksen. Tuolloin 15-vuotiaalle oululaisnuorelle ei tuntunut löytyvän kesätöitä mistään.

Ensimmäinen asiakas oli eno, joka alkoi heti tingata pullapitkon hinnasta. Nyt Impiöllä on jo vakiasiakkaita. Leivontataidot ovat kehittyneet yhtä aikaa yrittäjyyden ja uusien tilausten myötä. Niitä on ollut sen verran, että yrityksen tuotolla on voinut kattaa omat menonsa.

Yrittäjyydessä kiehtoo mahdollisuus kehittyä sekä vapaus säädellä itse, millaisia projekteja ottaa vastaan. Haasteellisinta on ollut markkinointi ja se, miten voi löytää uusia asiakkaita, joita ilman yritys ei pyöri.

– Olen huomannut, että ihmiset suhtautuvat yritystoimintaani hyvin positiivisesti. On hyvä valttikortti olla nuori yrittäjä.