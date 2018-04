Oululaisnainen askarteli tuhansista helmistä taulun Saara Aallosta euroviisutunnelmissa

Oululainen Kati Viitala askarteli hamahelmistä Suomen euroviisuedustaja Saara Aallon Monsters-tunnelmissa.

Innokkaaksi Saara Aalto -faniksi tunnustautuva Viitala kertoo, että helmiä meni työhän 3000-4000 kappaletta.

– Tykkään tehdä hommia pinseteillä, vanhalta Nokian kokoajalta homma käyttää.

Hamahelmitöitä Viitala on harjoitellut aikaisemmin 6- ja 7-vuotiaiden lastensa kanssa.

Hän siirsi Saara Aallon kuvan tietokonesovellukselle, joka muokkasi kuvaan helmien paikat. Lopuksi teos silitettiin, jolloin helmet sulivat yhteen.

– Laitan työn lasikehyksiin ja annan sen Saaralle, kun hän tulee esiintymään Madetojan salille ensi lokakuussa. Liput on jo ostettu.

Viitala on fanittanut Saara Aaltoa vuodesta 2012, jolloin tämä oli mukana The Voice of Finland -laulukilpailussa.

– Britannian X Factor -kilpailut olivat lopullinen niitti. Menin sekaisin kuin seinäkello.

Viitala on käynyt useissa Saara Aallon konserteissa, ja hän on päässyt lyhyeksi ajaksi juttelemaankin tähden kanssa.

– Saara on ihanan luonnollinen ja aito ihminen.

Euroviisukappale Monstersiä Viitala pitää erittäin hyvänä euroviisubiisinä. Hän uskoo, että sillä mennään finaaliin.

Viitalan perheessä Euroviisujen semifinaalia tiistaina 8. toukokuuta seurataan innolla. Pöydälle katetaan juureksia, kermaviilidippiä, juustosuikeroita ja karkkia. Ja seuraava päivä on otettu vapaaksi töistä.