Oululaismies nosti 70 metrin syvyydestä hurjan pedon Norjassa – "Saattaa tarttua vaikka jalkaan kiinni, eikä päästä irti"

Oululaisen Antti Pekkalan pohjapilkkiin kävi kiinni hurjan näköinen otus Norjan kalareissulla.

Pekkala oli kalalla Skibotnin vuonossa viime viikolla, kun noin 70 metrin syvyydestä nousi aikamoinen mörkö.

– Olihan se mahtava tunne, kun sai noin ison kalan veneeseen. Kala kiemurteli hurjasti pienen veneen pohjalla. Kissakala saattaa tarttua vaikka jalkaan kiinni, eikä päästä irti.

Kissakalat voivat olla erittäin aggressiivisia. Pekkala kertoo, että työnsi kalan suuhun veneen airon, jotta se ei purisi muuta.

– Kissakalat syövät simpukoita ja taskurapuja merenpohjasta. Kun kissakala käy pilkkiin, se on helppo nostaa ylös, sillä se eivät taistele vastaan. Vaarallisinta on siinä vaiheessa, kun se on jo veneessä.

Kissakalan painoa Pekkala ei tiedä tarkkaan, sillä kymmenen kilon vaaka loppui kesken.

Hurjan näköinen kissakala maistuu Pekkalan mukaan herkulliselta, se on valkolihaista merikalaa.

Isosta kissakalan mötkäleestä laitettiin juhlaruoka Antti Pekkalan isän 80-vuotisjuhlilla Torniossa. Kalaa jäi vielä pakasteeseenkin.

Pekkala on käynyt Norjassa kalastusreissuilla jo lapsuudessaan 70-luvun alkupuolella. Saaliiksi on tullut niin koljaa, seitiä kuin turskaakin.

– Poika sai tällä kerralla komean ruijanpallaksen, se oli kymmenkiloinen.

Norjassa jylhissä maisemissa kalastamisessa on oma viehätyksensä.

– Lähdimme merelle kalastamaan MM-jalkapallopelien jälkeen, kun tuuli oli tyyntynyt. Näimme veneestä pyöriäisparvenkin. Loppujen lopuksi Oulusta ei ole pitkä matka erilaiseen kalastuskokemukseen.

