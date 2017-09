Oululaisetkin luottavat Toyotaan, ilmenee HS:n koneesta – katso, millä automerkillä sinun naapurustossasi ajellaan

Oululaiset autoilijat suosivat Toyotan ajoneuvoja, selviää liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastoista, joista Helsingin Sanomat on tehnyt autokannasta kertovan koneen. Datakoneelle voi selvittää, mitkä ovat yleisimmät automerkit postinumeroalueittain.

Kaleva.fi selvitti HS:n koneen peruseella Oulussa liikennekäyttöön rekisteröityjen automerkkien määrät postinumeroittain.

Postinumerojen perusteella Oulun selvästi suosituin automerkki on Toyota, joita kaupungista löytyy yhteensä 11 756 kappaletta. Seuraavaksi mieluiten oululaiset ajavat Volkswagenilla, joita kaupunkiin on rekisteröity 9 595 kappaletta.

Toyota on ollut pitkään suosittu merkki Suomessa, joten ei ole yllätys, että oululaisetkin luottavat japanilaismerkkiin.

Suosituimpien merkkien jälkeen perässä seuraavat Volvot, joiden määrä, 4 861, jää melkein puoleen volkkarien vastaavasta. Kolmen suosituimman merkin jälkeen määrät pienenevät huomattavasti, mutta Oulun kaduilla ajetaan tilastojen valossa myös Merzedes-Benzillä, Fordilla ja Nissanilla.

Listauksessa on mukana 45 oululaista postinumeroa. Toyotan suosio on ylivoimaista alueittain, sillä merkkiä on rekisteröity eniten 37:n postinumeron alueella. Kakkoseksi tulleen Volkswagenin vastaava luku on 7.

Listan yllättäjä on Rusko, joka poikkeaa kaupungin muista alueista Mercedes-Benz-voittoisella autokannallaan.

Lista Oulun automerkeistä asuinaluettain aakkosjärjestyksen mukaan:

Alppila, Välivainio (90530): Toyota (308), Volkswagen (261), Ford (172)

Arkala (91310): Toyota (26), Volkswagen (15), Merzedes-Benz (10)

Haapalehto, Myllyoja (90650): Toyota (628), Volkswagen (490), Volvo (391)

Halosenniemi (90860): Toyota (36), Volvo (28), Merzedes-Benz (26)

Haukipudas (90830): Toyota (579), Volvo (385), Volkswagen (382)

Haukipudas (90840): Toyota (156), Volkswagen (90), Merzedes-Benz (87)

Heinäpää (90120): Toyota (288), Volkswagen (284), Volvo (180)

Hietasaari (90510): Toyota (92), Volkswagen (88), Volvo (63)

Hiukkavaara (90670): Volkswagen (124), Toyota (95), Audi (85)

Höyhtyä, Lintula, Mäntylä, Nokela (90150): Toyota (306), Volkswagen (265), Volvo (180)

Intiö, Myllytulli, Raksila (90130): Volkswagen (293), Toyota (284), Merzedes-Benz (180)

Jakkukylä (91210): Toyota (48), Volkswagen (22), Nissan (15)

Jääli (90940): Toyota (381), Volkswagen (301), Volvo (229)

Kaakkuri, Metsokangas (90420): Toyota (554), Volkswagen (551), Volvo (379)

Kaijonharju, Linnanmaa (90570): Toyota (335), Volkswagen (291), Volvo (169)

Karjasilta (90140): Volkswagen (124), Volvo (118), Toyota (109)

Kaukovainio, Hiironen (90250): Toyota (357), Volkswagen (277), Ford (209)

Kello (90820): Toyota (283), Volkswagen (191), Volvo (137)

Keskusta (90100): Toyota (315), Volkswagen (305), Merzedes-Benz (278)

Kiiminki (90900): Toyota (513), Volkswagen (402), Volvo (301)

Kiviniemi (90410): Toyota (264), Volkswagen (237), Volvo (189)

Kiviniemi (90810): Toyota (225), Volkswagen (166), Volvo (136)

Kontinkangas (90220): Toyota (28), Volkswagen (19), Ford (17)

Kontio (90190): Toyota (118), Volkswagen (96), Volvo (77)

Korvensuora (90630): Toyota (499), Volkswagen (407), Ford (293)

Koskela (90560): Toyota (197), Volkswagen (125), Ford (88)

Kuivasjärvi, Ritaharju (90540): Toyota (650), Volkswagen (536), Volvo (429)

Madekoski (90310): Toyota (204), Volkswagen (158), Volvo (139)

Maikkula (90240): Toyota (371), Volkswagen (337), Volvo (261)

Martinniemi (90850): Toyota (154), Volkswagen (112), Volvo (109)

Nuottasaari (90400): Volkswagen (122), Audi (86), Toyota (69)

Oulunsalo (90460): Toyota (496), Volkswagen (460), Volvo (410)

Oulunsuu, Värttö (90230): Volkswagen (409), Toyota (349), Merzedes-Benz (298)

Pahkakoski (91260): Toyota (22), Opel (6), Volkswagen (6)

Pateniemi (90800): Toyota (581), Volkswagen (397), Volvo (323)

Puolivälinkangas, Pyykösjärvi (90550): Toyota (222), Volkswagen (176), Volvo (142)

Rajakylä (90580): Toyota (254), Volkswagen (155), Ford (140)

Rusko (90620): Merzedes-Benz (59), Volkswagen (49), Toyota (43)

Sanginsuu (90660): Volkswagen (47), Toyota (36), Volvo (35)

Tannila (91240): Toyota (21), Volkswagen (11), Nissan (10)

Toppila, Taskila (90520): Toyota (390), Volkswagen (193), Ford (161)

Tuira (90500): Toyota (376), Volkswagen (286), Ford (199)



Varjakka (90470): Toyota (86), Volkswagen (55), Volvo (51)



Yli-Ii (91200): Toyota (108), Volkswagen (70), Merzedes-Benz (46)



Ylikiiminki (91300): Toyota (300), Volkswagen (210), Merzedes-Benz (142)