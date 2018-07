Oululaisen hoivakodin asukkaat pääsevät nyt retkille omalla autolla – "Eron mielialassa huomaa heti"

Oma auto mahdollistaa spontaanit päiväretket hoivakodin asukkaille.

Oulu

Intiön hoivakodissa on tänään taas retkipäivä, kuten viime aikoina on ollut varsin usein. Hoivakodilla on maaliskuusta asti ollut pilottihankkeena käytössään oma auto, jolla asiakkaat ovat päässeet niin hupiretkille kuin asioimaan.

Kokeilun ajaksi oma auto on korvannut kaupungin taksikorttijärjestelmän, jossa hoivakodin asukkailla on käytettävissään neljä edestakaista matkaa vuodessa kaupungin rajojen sisäpuolella. Taksijärjestelmään verrattuna oma auto on jo todettu paljon joustavammaksi.