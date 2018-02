Oululaiselle Sampo Salmelalle musiikki on harrastuksen sijaan elämäntapa

Sampo Salmela hakee omakohtaisista ja positiivisista biiseistä uutta nostetta.

Runsaat kaksi vuotta sitten oululainen laulaja-lauluntekijä Sampo Salmela päätti panostaa keikkailuun ja kokeilla, olisiko musiikista ihan ammatiksi. Viime kalenterivuoden aikana Salmelalle kertyi kunnioitettavat 42 keikkaa. Päivätyöstään hän ei kuitenkaan ole tohtinut luopua.

– Pitäisi vielä ainakin tuplata keikkamäärä tai vaihtoehtoisesti tuplata keikkaliksa, Salmela naurahtaa.

– Ihan työn ohessa olen tätä tehnyt, ja aika paljon olen vapaa-aikaa uhrannut. Tai en minä koe sitä uhrauksena.

Vaikka musiikki kuuluu vapaa-aikaan, ei Salmela laske sitä harrastukseksi.

– Harrastuksena käyn pelaamassa sählyä, enkä ikinä käyttäisi siihen näin paljoa aikaa ja energiaa. Ehkä musiikki on enemmän kutsumus – tai jopa elämäntapa.

Vapaa-ajan lisäksi musiikki on syönyt Salmelalta melkoiset summat rahaa. Tähän mennessä hän on julkaissut omakustanteena kaksi pitkäsoittoa, kolme ep:tä ja kaksi singleä.

”Olen asettanut tavoitteeksi, että uuden singlen täytyy soida vuoden loppuun mennessä 100 000 kertaa. Edellinen on soinut vajaat 36 000 kertaa.” Sampo Salmela

Kun levyjä myymällä ei tunnu pääsevän edes omilleen, katseet ja toiveet ovat suoratoistopalvelujen suunnalla.

– Niin karulta kuin se kuulostaakin, musiikintekijälle, joka julkaisee omia tekeleitään, Spotify alkaa olla ainoita tulonlähteitä, Salmela harmittelee.

– Mutta että saisi takaisin sen, mitä on sijoittanut, vaatisi kuuntelukertoihin nollan perään. Olen asettanut tavoitteeksi, että uuden singlen täytyy soida vuoden loppuun mennessä 100 000 kertaa. Edellinen on soinut vajaat 36 000 kertaa.

Salmela myös myy itse keikkansa. Usein yhden keikan eteen saa tehdä valtavasti töitä.

– Keikkajärjestäjien on helppo sanoa ei ja vielä helpompi olla vastaamatta ollenkaan, Salmela toteaa.

– Median suhteen on ollut sama. Erottuminen massasta on aika vaikeaa.

Muutamaan otteeseen Salmela on kyseenalaistanut koko musiikkitouhun.

– Tässä joutuu aika usein nielemään ylpeytensä. Kun omalle keikalle tulee vain kaksi ihmistä, ja heistäkin toinen on oma vaimo ja toinen serkku, niin kyllä siinä joutuu miettimään homman mielekkyyttä, hän sanoo.

– Mutta aina olen löytänyt voimaa jatkaa. Musiikki on minun juttuni. En vaihtaisi tätä mihinkään.

Juuri tällä hetkellä Salmela puhkuu intoa musiikin tekemistä kohtaan. Yhteistyö uudeksi työpariksi löytyneen oululaistuottajan Mikko Mäkitalon kanssa on sujunut erinomaisesti. Mäkitalo on mukana jo biisintekovaiheessa, ja hän on muokannut soundimaailmaa perinteisestä bändisoitosta koneelliseen suuntaan.

– Minun oli muutenkin ollut tarkoitus yrittää jollain tapaa uusiutua, ja se tuli tätä kautta aika luontevasti, Salmela kertoo.

– Luin jostakin, että seitsemän vuotta on ajanjakso, jonka jälkeen ihminen haluaa uusiutua. Jälkeenpäin huomasin, että olin tehnyt musiikkia seitsemän vuotta samalla kaavalla.

Salmelan ja Mäkitalon yhteistyön ensimmäinen hedelmä, Vain elämää -single, julkaistiin helmikuun alussa. Henkilökohtainen sanoitus käsittelee itsensä hyväksymistä.

– Tein joku aika sitten aivan tietoisen päätöksen, että pistän enemmän itseäni likoon ja kerron biiseissäni jatkossa enemmän itsestäni ja omista kokemuksistani, Salmela kertoo.

– Olen minä tehnyt sellaista muutaman kerran aiemminkin, mutta niitä vanhoja biisejä leimaa tilitys ja vaikerointi. Omista asioista voi kertoa myös positiivisuuden kautta.