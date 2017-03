Oululainen UKI Arkkitehdit osti helsinkiläisen arkkitehtitoimiston

Oululainen arkkitehtitoimisto UKI Arkkitehdit Oy pyrkii pääkaupunkiseudun suunnittelumarkkinoille.

Yritys on hankkinut omistukseensa pitkään Helsingissä toimineen Arkkitehtitoimisto Arknova Oy:n.

UKI Arkkitehtien toimitusjohtaja Mikko Heikkinen huomauttaa, että Jyväskylässä yrityksellä on ollut toimisto jo useita vuosia. Arknovan hankinta Helsingistä on hänen mukaansa johdonmukainen jatko laajentumissuunnitelman toteuttamiselle.

– Meillä on tähän mennessä ollut suunnitteluprojekteja pääkaupunkiseudulla aina silloin tällöin. Emme kuitenkaan ole erityisesti hakeneet asiakkaita sieltä. Nyt tarkoituksemme on Arknovan avulla kasvaa pääkaupunkiseudun isoilla markkinoilla huomattavasti, toteaa Heikkinen.

Hän arvioi, että UKI Arkkitehdit ja Arknova ovat profiililtaan varsin samanlaisia toimistoja, mutta niiden vahvuudet täydentävät kuitenkin sopivasti toisiaan. Arknova jatkaa yrityskaupan jälkeen Helsingissä toimintaansa entisellä nimellään UKI Arkkitehtien tytäryhtiönä.

Oululainen UKI Arkkitehdit Oy on pian jo kuusikymmentä vuotta toiminut arkkitehtitoimisto, jonka palveluksessa on tätä nykyä runsaat neljäkymmentä henkeä. Myös Arknovalla on jo neljänkymmenen vuoden mittainen kokemus monipuolisista suunnittelutehtävistä. Toimiston palveluksessa on neljä henkilöä.