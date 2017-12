Oululainen kalastaja varoittaa Pyykösjärven poikkeuksellisista virtauksista – "Jäätilanne on siellä aivan outo"

Onko tämä Kanniainen mahdollisesti kalastanut tuossa Pyykösjärvessä. Ei sillä, etteikö siinä kalaakin olisi mutta tuo järvi on aika matala ja hapeton, että sen puolesta ne kalat on varmaan aika pieniä. Virtauksia tuossa järvessä on aivan varmasti jo siitäkin syystä, että sinnehän johdetaan vettä Oulujoesta ja Pyykösjärvestä on yhteys Kuivasjärveen ja sieltä mereen.