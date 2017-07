Oululainen Exiops avantopitchauskilpailun voittoon SuomiAreenassa – valmistaa jalkaan kiinnitettäviä hiihtomittareita

Oululainen Exiops Oy voitti Porin SuomiAreena-tapahtumassa järjestetyn pitchauskilpailun perjantaina. Oululaisyritys jakaa voiton turkulaisen Noccela Oy:n kanssa, joka kehittää myymälävarkauksien estämiseen tarkoitettua teknologiaa.

Oululaisyrityksen kehittämä Skiiot-mittari mittaa lumen lämpötilaa, ilmankosteutta ja -painetta, ilman lämpötilaa, suhteellista korkeutta, käytettyä hiihtotekniikkaa, hiihtäjän sykevaihtelua, potkujen määrää ja potkufrekvenssiä sekä nopeutta.

Yritys on tehnyt yhteistyötä muun muassa norjalaishiihtäjien kanssa.

Oululaisen Polar Bear Pitchingin ja Suomi 100 -juhlavuoteen liittyvän Suomen lämmitystalkoot -kampanjan järjestämä avantopitchauskisa käytiin SuomiAreenan Aika-lavalla. Kilpailuun osallistui yhteensä kahdeksan startup-yritystä.

Mukana kilpailemassa oli myös muun muassa longboard-rullalautoja valmistava Jalla Board -oululaisyritys.

Kilpailun tuomareina toimivat Bruce Oreck, Hjallis Harkimo ja Jorma Terentjeff.

Polar Bear Pitchingin twiitti:

And the winners ARE Exiops and Noccela! #suomiareena #polarbearpitching pic.twitter.com/OwBRqJq7Bs