Oulu2026-hankkeen nettinimistä yllätys – yritys rekisteröinyt monia kaupungin käyttämiä tunnuksia

Oulun kaupungin kulttuuripääkaupunkihanke on joutunut yllättävään tilanteeseen hankkeelle toivottujen nettinimien kanssa, kertoo Oulu2026-hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Emporia Group Oy -niminen yritys on varannut itselleen joukon erilaisia aputoiminimiä, jotka vaikuttavat liittyvän Oulun kaupungin toimintaan.

– Emporia Group on rekisteröitynyt aputoiminimekseen Oulu2026. Tämä tunnus on sattumalta tämän meidän kulttuuripääkaupungiksi hakuvaiheemme tunnus, Rantala-Korhonen sanoo.

Muita Emporia Groupin aputoiminimiä ovat esimerkiksi Valovoimainen Oulu – VisitOulu sekä MyOulu. Emporia Groupin aputoiminimiä kaupparekisterissä ovat myös MyTurku, Tampere2026 ja MyTampere.

Aputoiminimet eivät sinänsä ole Rantala-Korhosen mukaan Oulun kaupungille ongelma.

– Kun me emme harjoita elinkeinoa, juristiemme näkemyksen mukaan Emporia Groupilla ei siihen ole sanomista. Me emme loukkaa aputoiminimiä, jotka on hankittu elinkeinotoimintaa varten.

Emporia Group Oy on varannut itselleen myös esimerkiksi nettiosoitteen oulu2026.fi. Emporia Group on varannut kyseiselle nimelle myös someprofiilit Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Emporia Groupin toimitusjohtaja Taneli Tuomaala on lähettänyt kaupungille viestin, jonka mukaan hän voisi vuokrata tai kertakorvauksella luovuttaa Oulu2026-toiminimen ja siihen liittyvien domainien ja sometunnusten hallinnan kaupungille.

Ehdotettu vuokra oli 900 euroa kuukaudessa. Kertakorvauksena viestissä pyydettiin 12 000 euroa.

Emporia Groupin toimitusjohtaja Taneli Tuomaala sanoo, että hän on varannut oikeudet tunnuksiin laillisesti liiketoimintatarkoituksessa ja kahden viranomaisen eli Patentti- ja rekisterihallituksen ja Viestintäviraston vahvistamana.

– Emporia Groupin toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta. Kun näitä osoitteita on otettu, kaikissa on liiketoimintatarkoitus. Olemme käyneet kaupungin kanssa keskustelua taloudellisesta ratkaisusta, Tuomaala sanoo.

– Yhteistyöehdotus on minun puoleltani tehty, mutta kaupunki kommentoi, ettei asia anna aihetta. Meidän intressimme ovat mitä ilmeisimmin yhteneväiset mutta osittain päällekkäiset.

Rantala-Korhosen mukaan Oulun kaupunki ei aio maksaa tunnuksista.

– Me emme lähde maksamaan tunnuksista, se on päätetty. Tässä on pitkä kahdeksanvuotinen prosessi, jos Oulun kaupunki valitaan kulttuuripääkaupungiksi. On vaikeaa uskoa, että kukaan yksityinen lähtisi niin pitkäkestoisesti kilpailevaa viestintää harjoittamaan, Rantala-Korhonen sanoo.

Myöskään varatut nettiosoitteet ja someprofiilit eivät ole Rantala-Korhosen mukaan ylitsepääsemätön ongelma kaupungille.

– Me pyrimme nyt hoitamaan viestintäämme muilla tunnuksilla, hän sanoo.

Hänen mukaansa kansalaisten voi olla vaikeaa tunnistaa, mitkä ovat Oulun kaupungin nettisivustoja.

– Ehkä tavallinen kansalainen ei tule ajatelleeksi, että yritys lähtisi pyörittämään nettisivuja, jotka näyttävät siltä, että ne olisivat ikään kuin kaupungin viestintää, sanoo Rantala-Korhonen.

Asia ilmeni hänen mukaansa kaupungille pari viikkoa sitten. Silloin paljastui, että nettiosoitteita oli varattuna.

Viestintäviraston verkkosivujen mukaan oulu2026.fi-verkkotunnus on rekisteröity Emporia Groupille 21. toukokuuta 2017. Valovoimainenoulu.fi-verkkotunnus puolestaan on rekisteröity samalle yritykselle 20. helmikuuta 2018. Rekisteröinti on tehty vuoden ajaksi.