Oulu syntyy pala palalta – legorakentaja Tuomas Kukkamaan pienoismallissa on 10 000 palikkaa

Tuomas Kukkamaan olohuoneen pöydällä on Legoista rakennettu Oulun keskustan pienoismalli. Ensin valmistui pääkirjasto, ja pikkuhiljaa viime syksystä lähtien kaupunki on kasvanut torikortteleista Aleksanterinkadulle.

Oulun pienoismalli on esillä Lego-tapahtumassa ensi viikonloppuna Oulussa. Ennen näyttelyä Oulu kasvaa Torikadun vartta kuusi korttelia lisää.

– Kun sain tietää tapahtumasta, innostuin rakentamaan pienoismallia vielä muutaman korttelin eteenpäin.

Oulun pienoismallista osia on jo ollut Ylivieskan ja Ruotsin Lego-tapahtumissa.

Tietojenkäsittelytieteen maisterissa on hitunen insinöörin ainesta. Kukkamaa on käyttänyt rakentamisessa apuna Oulun kantakarttaa, Lego-rakentamiseen tarkoitettua tietokoneohjelmaa, valokuvia sekä Google-karttaa.

– Kun kaikki on suunniteltu valmiiksi, isompi homma on löytää oikeat palikat.

Talojen alkuperäinen ulkonäkö ei ole pienoismallissa yksi yhteen. Se ei Lego-maailmassa ole Kukkamaan mukaan mahdollista.

– Yksi palikka on yksi kerros ja yksi kaistanleveys on yksi palikka. Tärkeämpää on se, että talot ovat oikeassa suhteessa toisiinsa ja ympäristöön, ei se, että talot ovat prikulleen oikean värisiä. Lego-maailman leikkisyydessä pienoismallin värit ylikorostuvat.

Oulun pienoismallin rakentamiseen Tuomas Kukkamaa on käyttänyt tietokonemallinnusta. Kuvassa kortteli Rotuaarin alkuosasta. KUVA: Annika Ollanketo

Pienoismallia rakentaessaan Kukkamaa hämmästyi Oulun värikylläisyydestä ja vehreydestä: harmaata massaa kaupungissa on yllättävän vähän.

– Kaupungin värejä ei huomaa kadulla kulkiessa. Katselen kaupunkia, eritoten rannan puurakentamista uusin silmin.

Pienoismallin valopilkku on tori ennen hotellin tieltä purettuja taloja.

– Teoksessani ei näy rakennustyömaita. Halusin näyttää kaupungin paraatiasussa ilman työmaita, vaikka oikea Oulu on harvoin sellaisessa kunnossa.

Kukkamaan tähtäin on edetä Torikadulta kohti ydinkeskustaa.

– Rakennan pienoismallin Valkeaan saakka. Tavoite on kova. Tilaa työlle löytyy kotoa, mutta rakentaminen vie aikaa, ja palikat maksavat 10 senttiä kipale.

Legoja ei ole koskaan liikaa. Kukkamaa on pyhittänyt asunnosta yhden makuuhuoneen harrastukselle. Ikkunat on peitetty pimennysverhoilla, koska auringonvalo haalistaa palikoita.

Kukkamaan 120 000 osan Lego-kokoelma on luokiteltu muodon, koon, tarkoituksen ja värin mukaan. Järjestys auttaa rakentajaa löytämään oikean rakennusosan tuhansista vaihtoehdoista.

– Olen käyttänyt Oulun pienoismalliin rakentamiseen 10 000 palikkaa. Jonkin verran olen ostanut uusia, mutta suurin osa rakennustarpeista on löytynyt eri vuosikymmenillä kartutetusta omasta kokoelmasta.

Lego-huoneessa on useita Kukkamaan valmiita teoksia, näyttelyistä tulleita tai näyttelyyn menossa olevia teoksia.

Isossa ruskeassa pahvilaatikosta odottavat Oulun tapahtumaan menevän scifi-kaupungin osat.

– Tulevaisuuden kaupunki on oma tuotos. Idea on Blade Runner -elokuvasta.

2x4-nuppinen palikka on Legon perusosa. Tuomas Kukkamaan hyppysissä palikoista syntyy taidokkaita teoksia. KUVA: Annika Ollanketo

Osa harrastajista keräilee eri Lego-sarjoja, mutta Kukkamaa suunnittelee itse, mitä teoksia rakentaa, ja ostaa settejä ja irtopalikoita sen mukaan.

– Toteutan omia ideoita, enkä rakenna valmiin mallin mukaan. Minulle Lego-harrastuksen pääjuoni on luova ajattelu.

Legoilla rakentamiseen ja leikkimiseen liittyy olennaisena osana purkaminen.

– Valmiiden teosten säilyttäminen vie tilaa. Legojen luonteeseen kuuluu kokoaminen ja purkaminen.

Legoista puhuttaessa teos-sana särähtää korvaan, mutta Kukkamaan mielestä itse suunniteltu Lego-rakennelma on teos siinä missä taideteos, kirja tai sävellys.

– Kun lapsena aloitin Legoilla, leikin, nyt suunnittelen ja rakennan teoksia unohtamatta leikkimielisyyttä.

Kukkamaalla on ollut kunnia osallistua Lego-sarjan suunnitteluun palikoiden kotimaassa Tanskassa.

– Yritys kutsuu alan asiantuntijoita eli harrastajia osallistumaan uusien sarjojen kehittämiseen. Minä sain osallistua Chima-sarjan ideointiin.

Toinen merkittävä saavutus harrastajalle on Tampereen Mediamuseo Rupriikissa esillä oleva kolmiosainen teos.

Kukkamaa suunnittelee jo seuraavaa teosta. Mad Max -elokuvasta tuttu rauniokaupunkimaisema on tarkoitus toteuttaa yhdessä muutaman harrastajan kanssa.

– Kun tekijöitä on useampia, saamme aikaiseksi suuremman kokonaisuuden. Legoilla rakentaminen yhdessä on Suomessa tuttu juttu.

On erittäin harvinaista, jos Kukkamaa on päivääkään ilman Legoja. Kiinasta kotoisin oleva puoliso Longyen tukee miehensä harrastusta, mutta ei osallistu rakentamiseen.

– Jos en rakenna, suunnittelen, lajittelen tai hoidan Lego-harrastajien Palikkatakamo-yhdistyksen puheenjohtajan tehtäviä.