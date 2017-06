Oulu sai uuden vammaisneuvoston

Kaupunginhallitus nimesi uuden Oulun vammaisneuvoston. Neuvoston toimikausi on vuodet 2017–2021. Neuvostossa on 13 jäsentä, joista seitsemän on vammaisjärjestöjen nimeämiä.

Vammaisjärjestöjen esityksestä neuvostoon valittiin Jorma Inkamo Oulun Reumayhdistys ry, Sinikka Vuoti Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry, Hilkka Nivukoski Oulunseudun Hengitysyhdistys ry, Kaisu Rundelin Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Satu Syrjälä Oulun Invalidien Yhdistys ry, Juha Uhlgren Hyvänmielen Talo ry ja Lasse Jalonen Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry. Lasse Jalonen toimii vammaisneuvoston puheenjohtajana.

Kaupungin edustajat nimetään myöhemmin.