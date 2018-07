Oulu Priden päätöspäivänä järjestetään hartaus Oulun tuomiokirkossa

Oulu Pride -tapahtuman ohjelmaan kuuluu sunnuntaina 22. heinäkuuta kello 14 hartaushetki Oulun tuomiokirkossa.

Hartauden toimittaa Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen ja musiikista vastaavat kanttori Riitta Piippo ja lauluryhmä.



Satu Saarinen kutsuu alueen kirkkoherrana kaikkia mukaan hartauteen, jonka teemana on yhdenvertaisuus.

– Koen, että kirkon on Oulussakin tärkeää osoittaa tukea sateenkaariväelle. Hartaus on tarkoitettu kaikille, jotka jakavat kristilliset arvot ja ihmiskäsityksen: jokainen meistä on Jumalan kuva ja sellaisena arvokas.