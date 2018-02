Oulu ottaa palvelualoitteen kokeiluun

Valtuutettu Janne Heikkinen (kok.) ja 23 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen palvelualoitteen käyttöönottamiseksi Oulussa.

Palvelualoitteen ideana on, että kunnalle voidaan esittää vaihtoehtoisen laadultaan paremman tai kustannuksiltaan edullisemman tavan tuottaa palvelu toisen tahon toimesta. Haasteen jättäjä esittää tarkoin yksilöidysti, miten kyseessä oleva palvelu tai osa siitä voidaan tuottaa nykymallia laadukkaammin ja/tai edullisimmin.

Palvelualoite on määräaikaisessa kokeilussa esimerkiksi Jyväskylässä ja Kuopiossa, joissa aloitteiden määrä on ollut melko vähäinen. Jyväskylässä on saatu kuusi ja Kuopiossa neljä aloiteta.

Kaupunginhallitus antoi konsernihallinnon valmisteltavaksi toimintamallin ja ohjeen siten, että aloitekokeilu alkaisi tänä vuonna. Kokeilu kestäisi kuluvan valtuustokauden.