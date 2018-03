Oulu ja Kempele pääsivät mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun

Ilmaista palvelua ei ole olemassakaan, vaan veronmaksajat maksavat tämän. Ja lopulta se on myös muualta pois. Ja luulenpa että se on pois vanhuksilta, pitkäaikaissairailta ja muuten vaan toisten avun varassa olevilta.

Parasta varhaiskasvatusta olisi se että lapset saisivat rauhassa olla lapsia omien vanhempiensa kanssa varsinkin jos jompikumpi on kotona. Työssä kävijöiden kyllä kuuluisi maksaa päivähoidosta olkoon lapsi minkä ikäinen tahansa.