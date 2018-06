Oulu hakee lupaa Haukiputaan Santaholman piipun purkamiselle – Museovirasto vastustaa purkamista

Oulun yhdyskuntalautakunta hakee Santaholman piipun purkamislupaa rakennusvalvontavirastolta sekä valtuuttaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tilaamaan purkutyön, kun lupa on saatu.



Santaholma Oy:n Jokirannan sahasta Haukiputaalla on jäljellä vain piippu. 102 vuotta vanha piippu on ollut käyttämättömänä 50 vuotta. Oulun kaupungilla ei ole käyttöä piipulle.

Tutkimusten mukaan piippu on huonossa kunnossa. Useassa kohdassa on sortumavaara ja korjauskulut olisivat korkeat. Alueella on selvästi havaittavissa henkilöturvallisuusriski. Museovirasto vastustaa piipun purkamista.



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käy neuvottelut sivistys- ja kulttuuritoimen kanssa muistomerkistä Haukiputaan sahateollisuuden historian kunniaksi. Asia tuodaan erikseen lautakunnan päätettäväksi ensi syksyn aikana.