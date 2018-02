Käsittämätöntä! Miten tällaista hanketta yleensä voidaan viedäeteenpäin, kaupungissa jossa oikeesti ei ole mitään.. jos jotkut luulevat että joku älytön ilmmakitara ja vanhusten hellimä tierna juttu on kestävää kulttuuria niin äly hoi elä jätä. On vastuutonta etä hankkeeseen pannaan rahaa jota Oululla ei edes ole. 57 jäsenen toimikunta???? No tuo jo kertoo että oulun johdossa ei ole järjen häivää.