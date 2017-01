OSAO aloittaa täysin englanninkielisen merkonomikoulutuksen – "Työpaikka löytyi helposti"

Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) aloittaa täysin englanninkielisen, kansainvälisesti painottuneen liiketalouden perustutkintokoulutuksen.

Asiakaspalveluun ja myyntiin keskittynyt tutkinto on tähän saakka ollut mahdollista suorittaa osin englanninkielisenä.

Englanninkielinen koulutus tarjoaa opiskelijoille ammatillisen osaamisen lisäksi vahvan kielitaidon, valmiudet työskennellä kansainvälisessä työympäristössä sekä erinomaiset jatko-opiskelutaidot.

Opintoihin sisältyvät kansainvälisesti tunnetun International Baccalaureate Career-related Programme -ohjelman opinnot, joiden suorittamisesta valmistuneet saavat tutkintotodistuksen lisäksi erillisen todistuksen.

–Kv-merkonomiopintoihin kiinteästi kuuluvien IB-kokeiden suorittaminen antaa loistavat valmiudet sijoittua kielitaitoa vaativiin työtehtäviin ja jatko-opintoihin, sanoo OSAO:n koulutuspäällikkö Tiina Karvonen.

"Työnantajan kannalta mielenkiintoinen vaihtoehto"

Viime keväänä OSAOn kansainvälisesti painottuneesta merkonomikoulutuksesta valmistunut Ronja Järvelä kertoo, että työpaikka myyjänä löytyi helposti opintoihin kuuluvan työssäoppimisen kautta.

–Kansainvälinen koulutusohjelma on työnantajan kannalta mielenkiintoinen vaihtoehto, Järvelä arvioi.

Valmistumisensa jälkeen ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketaloutta opiskelevan Järvelän mukaan koulutus opetti tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

–Siinä pääsi hyvällä tavalla oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Kävimme opintojen tiimoilta myös Liverpoolissa ja Prahassa, hän kertoo.

Koulutuksen kohderyhmää ovat kaikki peruskoulun suorittaneet, jotka ovat kiinnostuneet englannin kielestä, asiakaspalvelusta ja kansainvälisistä mahdollisuuksista. Peruskoulussa hankittu hyvä kielitaito riittää opintojen aloittamiseksi.

Yhteishaku ammattiopistoihin ja lukioihin on 21.2.–14.3.2017. Yhteishaku on tarkoitettu pääsääntöisesti peruskoulunsa keväällä 2017 päättäville nuorille. OSAOssa on yhteishaussa tarjolla 1 634 opiskelupaikkaa, joista ylioppilaille suunnattuja paikkoja on 117. Aikuiset ja jo tutkinnon suorittaneet voivat hakea OSAOon opiskelemaan ympäri vuoden.