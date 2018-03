Pelitalo Fingersoft ja japanilainen elektroniikkavalmistaja ROHM Semiconductor järjestävät kaksipäiväisen mobiilipelikilpailun. Tapahtuma on hackathon-tyyppinen pelintekokisa, jossa on 48 tuntia aikaa kehittää mobiilipeli.

Tapahtuma järjestettiin viime vuonna pienemmässä mittakaavassa. Tällä kertaa Oulu 3D Sensor Game Jamin pääpalkintona on 2000 euroa. Toiseksi paras tiimi palkitaan tuhannella eurolla. Kolmanneksi tulleelle on luvassa yllätyspalkinto.

Tapahtuman tarkoituksen on kehittää kahdessa päiväss mobiilipeli, joka hyödyntää ROHMin sensoriteknologiaa. Tyyli on vapaa eli tiimit voivat vapaasti valita, millaisen pelin he haluavat kehittää.

Sekä Fingersoft että ROHM pitävät kisaa hyvänä keinona löytää tuoreita kykyjä alalle.

Oulu 3D Sensor Game Jam käynnistyi keskiviikkona keskustassa sijaitsevalla pelikampuksella ja se kestää perjantaihin asti, jolloin voittajat julkistetaan.

Fingersoftin ja ROHMin lisäksi tapahtuman järjestäjiä ovat BusinessOulu ja Oulu Game Lab.