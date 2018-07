Opiskelija, muuta jo elokuussa – Psoasin syyskuu on erittäin ruuhkainen

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiöstä (Psoas) kehotetaan tänä Oulusta asuntoa etsiviä opiskelijoita aikaistamaan muuttoajankohtaansa, jos mahdollista.

– Tällä hetkellä erityisesti syyskuulle on paljon hakemuksia. Elokuussa on jonkin verran enemmän tilaa, Psoasin palvelupäällikkö Jari Simonen kertoo.

Syyskuun hakemussuma johtuu erityisesti siitä, että opiskelija-asunnoista pois muuttavia on elokuussa vähän. Lisäksi aiemmin kesällä vapautuneet asunnot alkavat olla syyskuulle mentäessä jo jaettu.

– Elokuussa on paremmin valinnan varaa, Simonen sanoo.

Muuten Psoasin tilanne on tänä vuonna melko normaali. Oulun tilanne on muun muassa Rovaniemeä parempi, sillä opiskelija-asuntoja välittävän Domus Arctica -säätiön (DAS) lähes kaikki asunnot on jo vuokrattu.

Torniossa puolestaan opiskelija-asuntoja riittää, sillä Lapin ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion alueella aloituspaikkojen vähentäminen on johtanut asuntojen ylitarjontaan.

Psoasilla on Oulussa yhteensä 5545 asuntopaikkaa. Kaikille hakijoille ei Psoasilta asuntoa riitä, mutta yksityisen puolen asuntotilanne on Simosen mukaan hyvä.

– Tuskin kukaan jää ilman Oulussa täysin ilman asuntoa, Simonen sanoo.