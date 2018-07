Ihmiset eivät ymmärrä että yleensä kiinteistöjen ilmastoinneissa ei ole jäähdytystä, eli sisälle tulee tasan niin kuumaa ilmaa kuin ulkona on. Monesti ilma voi olla jopa tätäkin kuumempaa, koska ilmanotto on katolla johon aurinko porottaa. Ainoa keino tämmöisellä pidemmällä helteellä on se, että päivällä ilmastointia käytettäisiin puoliteholla ja yöllä täysillä jolloin ulkoilma on viileämpää. Asiaa ymmärtämättömät luulevat että kiinteistöjen ilmastointi on samanlainen mitä autossa, mutta se ei ole.

Tällä hetkellä tilanne on vähän erikoinen, koska helle on jatkunut näin pitkään eikä tämmöiseen ole varauduttu kun kiinteistöjä on suunniteltu. Yleensä Suomessa ei ole tälläisiä helteitä montaa päivää vuodessa, jonka takia ei ole satsattu kalliiseen ja paljon energiaa kuluttavaan jäähdytykseen. Sama ongelmahan tuntui olevan myös autotehtaalla, eilen taisi olla uutisointia että työtiloissa on +31c lämmintä.