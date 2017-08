Tänään torstaina kauppatorille saapuu yhteensä 21 pienpanimon edustajia esittelemään ja maistattamaan tuotteitaan. Kuusi pienpanimoista toimii pohjoisessa Suomessa.

Suuret Oluet – Pienet Panimot-olutfestivaali järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Oulussa. Tänä kesänä festivaali on jo ehtinyt kiertää Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä, Helsingissä ja Turussa.

Oulu on pohjoisin kaupunki, jossa festivaali on koskaan järjestetty, vaikka pienpanimotapahtumia on ollut jo 15 vuoden ajan.

Miksi näin, tapahtuman johtaja, hämeenlinnalaisen Lammin Sahdin tapahtumavastaava Pekka Kääriäinen?

– Oulu on täältä katsottuna kaukana. Meitä on toki pyydetty aikaisemminkin. Pohjoiseen on vasta viime vuosina alkanut tulla uusia pienpanimoita, joten nyt Oulu toimii tapahtumapaikkana. Mielenkiintoista nähdä, miten Oulussa menee.

Tapahtuma on matalan kynnyksen paikka poiketa. Matala kynnys näkyy muun muassa siinä, että tapahtuma-alueelle on alkuillasta ilmainen sisäänpääsy.

Sen jälkeen peritään pääsymaksu, joka sisältää lasin.

– Otimme jo aluksi käyttöön pestävät lasit, jotta olut nautitaan oikein ja oikeista laseista. Siinä oli ensin haastetta. Kyseltiin, että eikö teillä ole edes muovimukeja. Mutta maailma on muuttunut.

"Haluamme kunnioittaa pohjoisia perinteitä ja käsityöläisyyttä"

Ensimmäistä kertaa oluttapahtumaan osallistuva Ylikylä Olut on pienpanimoksikin pieni, sanoo yrityksen osakas Esa Kivelä. Vapaa-aikapohjalla toimiva panimo tuottaa kuukaudessa olutta noin tuhat litraa.

– Oluen teko on ollut maltaista lähtien harrastuksena toistakymmentä vuotta. Meillä oli into nähdä, miten oluen valmistus onnistuu isommassa mittakaavassa niin itse prosessin kuin tekniikankin puolesta, ja niinpä osa päälaitteista on itse kehitettyjä.

Panimon hyllyillä kiiltelee pulloja odottamassa etikettejä. Uuden Düsseldorf-tyylisen altbierin nimi on vielä vähän hakusessa.

Jotain kalevalaista on kuitenkin tulossa.

– Kalevalainen teema näkyy tekemisessäkin, haluamme kunnioittaa pohjoisia perinteitä ja käsityöläisyyttä.

Kivelän mukaan Ylikylä Olut erottuu tyylillään monista muista panimoista. Panimo on keskittynyt miedompiin ja kohtuullisesti humaloituihin perinnetyylisiin oluisiin, jotka ovat lähempänä keskivertomakua.