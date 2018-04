Ojalehto: varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pienemmiksi

Keskustan kaupunginvaltuutettu Matias Ojalehto esittää, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennettäisiin 3–4 -vuotiaiden lasten osalta siten, että ryhmissä olisi enimmillään seitsemän lasta yhtä aikuista kohti.

Oulussa palattaisiin silloin suhdelukuun 1:7 ensi vuonna.

Ojalehto vetoaa siihen, ettei valtuuston osoittama lisämääräraha 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen paranna varhaiskasvatuksen laatua vaan on hänen mielestään enemmänkin tulonsiirto maksukykyisille perheille.

– Koska kaupungin taloustilanne on parantunut niin, että tällaisiin tulonsiirtoihin on varaa, on myös syytä panostaa varhaiskasvatuksen sisältöön ja laatuun.

Ojalehto huomauttaa, että henkilökunta on jo pitkään kipuillut suurien ryhmäkokojen kanssa.