Oamkin opiskelijakunta moittii Raksilan etsintäoperaation aikaista sisäistä tiedotusta - viestintäjohtaja vastaa

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijakunnan OSAKOn mielestä Teuvo Pakkalan kadun kampuksella viime perjantaina tapahtuneen uhkaavan tilanteen sisäinen kriisiviestintä ei ollut riittävää.

Erityisesti oppilaskunta kritisoi vain suomeksi annettuja kuulutuksia ja hätätiedotteen välittämistä sisäisen intran kautta. Kannanotossaan opiskelijat huomauttavat, että välttämättä intraa ei käytetä edes päivittäin.

Heidän mielestään olisi ollut parempi käyttää samaa järjestelmää, jolla ilmoitetaan tuntien perumisesta henkilökohtaisella tekstiviestillä.

Oamkin viestintäjohtaja Anna-Maria Haapala, miksi näin ei tehty?

–Tiedotus hoidettiin henkilöstö- ja opiskelijaintrojen kautta, koska Oamkilla ei ole hätätekstiviestijärjestelmää. Sellaista ollaan juuri hankkimassa ja siitä on jo tarjous, joten hankintaprosessi on kesken. Intra on siis ensisijainen viestintäkanava.

Miksi nykyinen tekstiviestijärjestelmä ei käy hätäviestintään?

– Opettajat voivat poimia sieltä vain omat ryhmänsä eli oppilaat on sidottu heidän henkilökohtaisiin profiileihinsa. Sekin systeemi on juuri osittain muuttunut. Opettajat eivät toisaalta ole vastuussa kriisiviestinnästä, joten ainoaksi mahdollisuudeksi jäi intra.

Entä miksi kuulutukset olivat vain suomeksi?

– Tässä tapahtui virhe, kun kuulutusta ei annettu englanniksi, eikä se kuulunut kaikkiin tiloihin. Tämä on käyty läpi jo talon johdossa, ja käytettävä tekniikka ja tarvittavat korjaukset tehdään. Meillä on kuulutuksia varten sekä suomenkieliset että englanninkieliset versiot, mutta ne eivät ole olleet saatavilla nopeasti syntyneessä tilanteessa.

Kenellä on Oamkissa vastuu kriisitiedottamisesta ja miten viestintä mielestäsi tässä tapauksessa sujui?

– Kriisin johdosta ja tiedottamisesta Oamkissa vastaa rehtori ja viestintäjohtaja. Tämä oli hyvä harjoitus, joka osoitti, mitä asioita meidän on vielä kehitettävä. Tänään (keskiviikkona) meillä on yhdessä poliisin kanssa keskustelutilaisuus henkilöstölle ja opiskelijoille. Keräämme kaiken palautteen ja sitä hyödynnetään jatkossa Oamkin kriisitilanteiden hallinnassa.