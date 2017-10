Oamk järjestää avoimet ovet opiskelijoille sekä info-illan vanhemmille

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) järjestää avoimet ovet keskiviikkona ja torstaina 1. ja 2. marraskuuta kello 9–16 Kontinkankaan ja Kotkantien kampuksilla. Tapahtuma on tarkoitettu toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville. Paikalle ovat tervetulleita myös muut ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneet.

Avoimissa ovissa esitellään koulutustarjontaa, ja vierailla on mahdollista päästä tutustumaan oppimisympäristöihin ja laboratorioihin. Tapahtumassa on mukana myös avoin ammattikorkeakoulu, joka on yksi väylä ammattikorkeakouluopintoihin.

Oamk siirtyy kahden kampuksen malliin, kun pääkampus muuttaa Linnanmaalle vuonna 2020. Tulevaan Linnanmaan kampukseen pääsee tutustumaan virtuaalitila EVEssä Kotkantien kampuksella.

Avoimien ovien yhteydessä Oamk järjestää lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten vanhemmille infon torstaina 2.11. kello 17.30–18.45 Kotkantien kampuksella. Myös nuoret ovat tervetulleita tapahtumaan. Infossa kerrotaan koulutustarjonnasta, hakemisesta sekä siitä, millaista tukea opiskeluun voi saada.