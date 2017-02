Oamk aloittaa yt-neuvottelut, yli puolet säästöistä kohdistuu opetustyöhön

Oulun ammattikorkeakoulu aloittaa yt-neuvottelut ammattikorkeakoulun vähentyneen rahoituksen ja siitä seuraavien säästötavoitteiden vuoksi.

Alustavan arvion mukaan irtisanomisten, lomautusten tai osa-aikaistamisten kohteeksi joutuu enimmillään 40 työntekijää. Oulun ammattikorkeakoulussa työskentelee noin 640 henkilöä.

Oamk yrittää yt-neuvottelujen avulla säästää henkilökuluista 2,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstösäästöistä kaksi kolmasosaa kohdistuu opetustyöhön ja loput tuki- ja palvelutoimintoihin.

Henkilöstön eläköityminen ja vapaaehtoiset järjestelyt vähentävät suunniteltujen irtisanomisten, lomautusten ja osa-aikaistamisten määrää.

Oamkin rahoitusta leikataan lähivuosina tuntuvasti nykyisestä noin 50 miljoonasta eurosta.

– YT-prosessi on raskas. Oamkin henkilöstö on tehnyt laadukasta ja tuloksellista työtä, mutta meidän on pakko valmistautua rahoituksen vähenemiseen edelleen. Vuoden 2012 rahoitus oli 56 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 rahoitus 48,1 miljoonaa euroa, eli vuosirahoituksestamme on leikkautunut lähes 8 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 mennessä vuosirahoituksesta leikkautuu vielä yli 3 miljoonaa euroa verrattuna tämän vuoden tasoon, sanoo rehtori Jouko Paaso Oamkin tiedotteessa.

Yt-neuvottelujen arvoidaan päättyvän huhtikuun lopussa.